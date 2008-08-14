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Bilim / Teknoloji

USB 3.0 hazır

Çevre birimlerini bilgisayara bağlamakta kullanılan en yaygın arabirim olan USB’nin son versiyonu görücüye çıkıyor.

14 Ağustos 2008 03:00

USB vites büyütüyor. Geliştirilmesi büyük ölçüde Intel tarafından yapılan USB 3.0 görücüye çıkmaya hazır. Standardın geliştirilmesi tamamlandığından USB 3.0’ı kullanan cihazların piyasaya çıkması da uzun sürmeyecek.

USB 3.0, USB 2.0’a göre hız çıtasını oldukça yükseltiyor. Transfer hızını yaklaşık 10 misline çıkaran yeni standart saniyede 600MB’a karşılık gelen 4.8Gbit bantgenişliğine sahip. USB 3.0, "Tak ve Çalıştır" özelliğini garanti altına alan geriye dönük bir uyumluluk sağlayacak. Bunun dışında standart çok az bir elektrik ihtiyacı ile gözlere çarpacak.Yeni standardı destekleyen firmalar arasında NVIDIA ve AMD gibi endüstri devleri de bulunuyor.

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