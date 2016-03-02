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Dünya
Deutsche Welle

Usame Bin Ladin'in vasiyeti açıklandı

ABD, terör örgütü El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in vasiyetinin de yer aldığı belgeleri açıkladı. Bin Ladin'in ölmeden önce güvenliğinden endişe etmeye başladığı belirtiliyor.

02 Mart 2016 14:08


ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, Salı günü terör örgütü El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in Pakistan'da öldürüldüğü evde bulunan belgeleri açıkladı. ABD'nin 2011 Mayıs ayındaki operasyonunda öldürülen Ladin'e ait 112 belge içinde vasiyeti de yer alıyor.

Belgelere göre, El Kaide liderinin öldürülmeden önce güvenliğinden endişe etmeye başladığı belirtiliyor. Bu nedenle bir vasiyet bıraktığı tahmin ediliyor. El Kaide liderinin vasiyetinde, kalan tüm mal varlığının, Batı'ya karşı savaşta kullanılmasını istediği yer alıyor. Ladin'in Sudan'da tutulduğu belirtilen mal varlığının yaklaşık 27 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.

Washington Post gazetesi, vasiyetinde tarih yazılı olmadığına ancak belgelerde yazılı olanlardan Ladin'in son dönem artan ABD insansız hava araçları saldırıları nedeniyle büyük bir güvenlik endişesi taşıdığına yer verdi.

‘Eşinin dişine takip cihazı takıldı’

New York Times gazetesi de Ladin'in, bir diş doktorunun eşinin dişine izleme cihazı taktığından şüphelendiğini yazdı. Yine belgelerde yer alanlara göre, Ladin eşinin dişine takılan izleme cihazının bir buğday tanesi büyüklüğünde olduğunu belirtiyor.

Terör örgütü liderinin vasiyetinde, yakınlarına son isteğini yerine getirerek, Sudan’da saklanan parasını cihat yolunda kullanmalarını istediği belirtiliyor. Ladin'n küçük miktarlarda parayı, şahis ve şirketlere bıraktığı belirtilirken, paranın tam olarak nerede saklandığı ve paraya ne olduğu konusu hala açıklık kazanmadı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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