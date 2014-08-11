Usame Bin Ladin'den IŞİD mektubu: Saygınlığımızı azaltıyor

El Kaide’nin 2011’de öldürülen lideri Usame Bin Ladin’in Pakistan’daki kaldığı yerden IŞİD’i eleştiren bir mektup çıktı. Daily Mail’in haberine göre, 21 sayfalık mektup sığınaktaki kağıt yığını arasında bulundu.

Yeni ve acımasız bir İslam î radikal grubunun ortaya çıkacağı konusunda uyaran mektupta El Kaide’nin bu grupla tüm bağlantılarının koparması gerektiği konusunda tavsiyeler yer alıyor. IŞİD’in sivillerin hayatını hiçe saydığı ifade edilen mektupta, bu durumun “El Kaide’nin saygınlığına zarar vereceği” vurgulanıyor.

'El Kaide için bile aşırı uç'

Bin Ladin’e yakın, üst kadroda yer alan yetkililerden birinin 2011’de yazdığı mektubun devamında, IŞİD’in “kimyasal silah ve klor gazı kullandığı, camileri bombaladığı ve Bağdat’ta bir Katolik kilisesinde katliam yaptığı” anlatılıyor.

Mektubu okuyan uzmanlar, “IŞİD, binlerce kişiyi öldüren El Kaide için bile aşırı uç kalıyor” sözleriyle şaşkınlıklarını dile getirdi.