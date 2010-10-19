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Dünya

USAME BİN LADİN PAKİSTAN'DA DEĞİL İSLAMABAD (A.A)

19 Ekim 2010 11:20

-USAME BİN LADİN PAKİSTAN'DA DEĞİL İSLAMABAD (A.A) - 19.10.2010 - Pakistan'ın ABD Büyükelçisi Hüseyyin Hakkani, CNN'in El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in Pakistan'da olduğu yöndeki iddiasını yalanladı. Bir Amerikan televizyonuna verdiği röportajda Hakkani, ''CNN'in iddia ettiği gibi El Kaide lideri Ladin'in Pakistan'da yaşadığı yönünde destekleyici bilgiye sahip değiliz, Amerikalı yetkililer Ladin'in yeri konusunda bilgiye sahiplerse bunu Pakistan'la paylaşmaları gerekir'' dedi. Hakkani, daha önce, Pakistan topraklarında gizlenen Taliban ve El Kaide liderlerinin yakalanması konusunda ABD istihbaratının önemli katkıları olduğunu ve bundan sonra da terör konusunda ABD ile her zaman işbirliği yapmakta istekli olduklarını belirtti. CNN televizyonunun üst düzey bir NATO yetkilisine dayanarak yayımladığı ''El Kaide Lideri'nin Pakistan'ın kuzeybatısında güvenli bir evde rahatça yaşamını sürdürdüğü'' yönündeki haberi kısa süre sonra Pakistan İçişleri Bakanı Rahman Malik tarafından yalanlanmıştı.

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