Usame bin Ladin'in sığınağından çıkan pornografik materyal koleksiyonu belgesele konu oldu; "Müritlerine bu videolarla emir vermiş olabilir"

ABD'nin Mayıs 2011'de Pakistan'da öldürdüğünü açıkladığı Kaide lideri Usame bin Ladin'in sığınağından çıkan son derece geniş çaplı pornografik materyal koleksiyonunun gizemi, bir belgesele konu oldu. Basına yansıdığına göre belgeselde, Kaide kurucusunun porno videoları izlemek için değil, gizli mesajlarını şifreleyerek operasyon emri vermek için kullanmış olabileceği öne sürülüyor.

Sputnik'te yer alan habere göre, National Geographic'in ABD'deki 11 Eylül saldırılarından sorumlu tutulan radikal İslamcı lider Usame bin Ladin hakkındaki belgeselinde, pornografik film ve görüntü koleksiyonuyla ilgili farklı bir kuram sunuluyor.

Bin Ladin'le TV röportajı yapmış ilk Batılı gazeteci olan CNN ulusal güvenlik analisti Peter Bergen'in sunduğu 'Bin Laden’s Hard Drive' (Bin Ladin'in sabit diski) isimli belgeselin tamamı, 10 Eylül'de gösterilecek.

Basına yansıdığına göre belgeselde, Kaide kurucusunun porno videoları izlemek için değil, gizli mesajlarını şifreleyerek operasyon emri vermek için kullanmış olabileceği öne sürülüyor.

Takipçilerine mesajlarını kuryeyle gönderiyordu

Bin Ladin'in mektuplarına da dayanarak e-postalara ve şifreleme yöntemlerine güvenmediğini ve takipçilerine mesajlarını kuryeyle gönderdiğini aktaran belgesel, bir yandan emirlerini kağıda yazmayıp kendi ideolojisinin günah addettiği içeriğin içine saklamış olabileceği iddia ediliyor. Diğer yandan Kaide kurucusunun hayatının bu kurama şüphe düşüren yönlerini de aktarıyor.

Bin Ladin'in ABD Özel Kuvvetler'den Navy Seals'in baskın düzenlediği Pakistan'ın Abbottabad kentindeki karargahının en az 22 kişiyle daha paylaştığı, dolayısıyla bunlardan herhangi birinin porno koleksiyonunu toplamış olabileceği belirtildi.

Ele geçirilen 10 binden fazla videoyu bugüne dek ABD yönetimi yayımlamayı reddetti

Çok sayıda televizyonun bulunduğu karargaha yönelik operasyonda ele geçirilen 10 binden fazla videoyu bugüne dek ABD yönetimi yayımlamayı reddetti. ABD'li yetkililer videoların içeriğine açıklık getirmeye de yanaşmıyor. CIA, Haziran 2017'de yaptığı açıklamada, 'içeriğinin doğasından' ötürü dosyaları yayımlamayacağını söylemişti.

Belgesel için görüş bildiren eski CIA uzmanı Reid Meloy, Bin Ladin'in İslamcı köktendinci de olsa biyolojik ihtiyaçlarını görmezden gelmemiş bulunduğu değerlendirmesini yaptı. Kaide kurucusunun da insan olduğu ve 'Batılı günahları' lanetlese de müstehcen görüntüler izlemiş olabileceğini söyleyen Meloy, porno koleksiyonunun sadece kendisini eğlendirmeye yönelik olduğu, öldürücü terör saldırı düzenlemesinde yardımcı rol oynamadığı görüşünü dile getirdi.

Eşinin dişine yapılan dolguda izleme cihazı olduğunu düşünüyormuş

Belgeselde genç görünmek için sakalını boyamak gibi narsistik kişilik özellikleri sergilediği belirtilen bin Ladin'in dört eşinden birinin İran'da dişçiye gittiğin öğrendiğinde, dişine yapılan dolguya izleme cihazı konulduğuna dair paranoyaya kapıldığı, video vaazları iki eşiyle birlikte yazıp çektiği gibi bölümler yer alıyor.