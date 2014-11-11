'Usame bin Ladin' açık artırmaya çıkartıldı

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) El Kaide’ye karşı yürütülen mücadele kapsamında ürettiği Usame bin Ladin’in şeytana benzetildiği oyuncaklardan biri açık artırmaya çıkıyor.

CIA’in 2006’da üretmeye başladığı ama projenin iptal edilmesi sonucu seri üretimi ve dağıtımı yapılmayan bin Ladin oyuncaklarından biri 2 bin 500 dolara (5,600 TL) açık artırmaya sunuluyor.

Açık artırmayı gerçekleştirecek olan internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, G.I.Joe’nun da yaratıcısı olan Donald Levine tarafından tasarlanan oyuncaktan sadece 3 adet bulunuyor. Diğer iki bin Ladin oyuncağının ise CIA’de olduğuna inanılıyor.

Geçtiğimiz aylarda bu proje ile ilgili detayların medyaya yansıması üzerine CIA adına açıklama yapan KJ. Caldwell, Arap ülkelerinde dağıtılmak üzere söz konusu oyuncağın tasarlandığını doğrulamış ama projenin daha sonra iptal edildiğini