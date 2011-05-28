-UŞAK VALİSİ: OLAY DEDİKODUDAN İBARET UŞAK (A.A) - 28.05.2011 - Uşak Valisi Özdemir Çakacak, kentte deprem olacağı yönünde hiçbir anonsun yapılmadığını belirterek, vatandaşların sakin olmasını istedi. Uşak'ta halk arasında 16.00-18.00 saatlerinde deprem olacağı yönündeki dedikodunun kent merkezinde paniğe neden olmasının ardından Uşak Valisi Özdemir Çakacak, gazetecilere yaptığı açıklamada halkın sakin olmasını istedi. Deprem olacağı yönünde hiçbir anonsun yapılmadığını açıklayan Vali Çakacak, şunları söyledi: ''(Belediyeden deprem olacak şeklinde anons yapıldı) diye dedikodu, halkımız arasında yayıldı. Bunu duyan vatandaşlar paniğe kapıldı. İlimizde gerek valilik gerek belediye başkanlığına gelen yoğun telefonlar var. Bu tamamen vatandaşlar arasında yayılan bir dedikodudan ibaret. Depremin ne zaman olacağını kimse bilemez. Halkımız bizim sözlerimize itibar etsin. Halkımız sakin olsun. Hiçbir resmi kurum bu konuda anons yapamaz.'' Uşak Belediye Başkanı Ali Erdoğan ise depremi daha önceden bilme imkanı olmadığını belirterek, belediyeden böyle bir anons yapılmadığını, yağışların olduğu zamanlarda halkın dikkatli olması yönünde zaman zaman anons yapıldığını bildirdi. Vatandaşların panik yapmasının yersiz olduğunu ifade eden Erdoğan, Kütahya'nın Simav ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen ve Uşak'tan da hissedilen depremin ardından Simav'da halkın hasarlı evlere girmemesi yönünde yapılan anonsun Uşak'a uyarlandığını söyledi. Bu arada, kent merkezinde belediye hoparlörlerinden deprem olacağı yönünde anons yapıldığı iddiası üzerine meydana gelen panik nedeniyle sokağa çıkan vatandaşlar, şiddetli yağmurla birlikte evlerine döndü.