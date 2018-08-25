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Uşak'taki tüfekli saldırının şüphelisi tutuklandı

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ın Eşme ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı, büfeye otomobilden pompalı tüfekle ateş açılmasıyla ilgili gözaltına alınan Alim Özbek (40), sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı

25 Ağustos 2018 13:53

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK\'ın Eşme ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı, büfeye otomobilden pompalı tüfekle ateş açılmasıyla ilgili gözaltına alınan Alim Özbek (40), sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Olay, perşembe günü saat 21.30 sıralarında, Eşme ilçesindeki pazaryeri yakınlarında meydana geldi. Otomobilin içinden büfenin önünde oturanlara pompalı tüfekle ateş açılması sonucu Hasan Çetin (27) yaşamını yitirdi. Tüfekli saldırıda Mehmet Coşkun (32) ve Ozan Yavaşça (24) ise yaralandı. Saldırının şüphelisi olan Alim Özbek ile yanında bulunan ve aracı kullandığı belirtilen Y.Y. (50), polisin çalışmasıyla, dün sabah, Denizli\'de yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, Uşak\'a getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Alim Özbek, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Y.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Fransa\'nın Metz kentinde yaşayan ve tatil için  memleketi Uşak\'ın Eşme ilçesine geldiği belirtilen Özbek\'in, olaydan 1 gün önce kentteki bir gazinoya gittiği, işletme çalışanları Hasan Çetin ve Mehmet Coşkun\'la tartıştığı öğrenildi.

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