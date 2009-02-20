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Yaşam

Uşak’ta okullara kar tatili

Uşak'ta kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki okullar 1 gün tatil edildi. Karar, belediye hoparlörlerinden duyuruldu.

20 Şubat 2009 02:00

Uşak'ta kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki okullar 1 gün tatil edildi. Karar, belediye hoparlörlerinden vatandaşlara duyuruldu.

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde kar kalınlığının 7-8 santimetreyi bulduğu Uşak'ta, yağış aralıksız devam ediyor.

Uşak Milli Eğitim Müdürlüğü, kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. Karar, belediye hoparlörlerinden vatandaşlara duyuruldu.

Bu arada, Uşak Belediyesi ekipleri, kent merkezindeki ana cadde ve sokaklarda kar kürüme çalışmalarına başladı.

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