Uşak'ta öğrenciler arasında kavga çıktı: 5 yaralı

Uşak'ta karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Polis, çıkan olaylarla ilgili 15 kişiyi gözaltına aldı.

Uşak'ta erkek öğrenci yurdunda, farklı görüşlere sahip 2 grup öğrenci arasında çıkan kavga sonucu, 5 kişi yaralandı, 15 kişi gözaltına alındı.

Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı erkek öğrenci yurdunda, farklı görüşlere sahip iki grup öğrenci arasında kavga çıktı. Çok sayıda polis ekibi yurda gidip, duruma müdahale etti.

Darbedilerek yaralanan 5 öğrenci, Uşak Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgisi olduğu belirlenen 15 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.