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Uşak'ta kaybolan Çakar her yerde aranıyor 

Özkan YAVAŞ/UŞAK, (DHA) - UŞAK'ın Sivaslı ilçesinde 4 gün önce gezmek için evden çıkıp, bir daha da kendisinden haber alınamayan 61 yaşındaki Şaban Çakar, her yerde aranıyor

01 Aralık 2017 23:13

Özkan YAVAŞ/UŞAK, (DHA) - UŞAK\'ın Sivaslı ilçesinde 4 gün önce gezmek için evden çıkıp, bir daha da kendisinden haber alınamayan 61 yaşındaki Şaban Çakar, her yerde aranıyor.
Evli ve 2 çocuk babası Şaban Çakar, geçen 27 Kasım\'da Selçikler beldesindeki evinden gezmek için çıktı. Çakar\'ın kaybolmasından 2 gün sonra, yakınları durumu polise bildirdi. Polis, son olarak Sivaslı ilçesindeki Evrenli Parkı yakınlarında görüldüğü iddia edilen Çakar\'ı bulmak için çalışma başlattı. Aramalarını kırsal alanda yoğunlaştıran polis, AFAD\'tan destek istedi. AFAD ve polis ekiplerinin arama çalışmalarına, jandarma ekipleri de drone ile destek verdi. 
Bugün yapılan arama çalışmaları havanın kararması ile sonlandırıldı. 

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