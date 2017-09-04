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Uşak'ta iplik fabrikasında yangın

Yavuz KUŞDEMİR / UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta, Kurban Bayramı tatili nedeniyle kapalı olan iplik fabrikasında yangın çıktı

04 Eylül 2017 17:20

Yavuz KUŞDEMİR / UŞAK, (DHA)- UŞAK\'ta, Kurban Bayramı tatili nedeniyle kapalı olan iplik fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın, büyük çaplı hasara yol açtı.
Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi (UKOSB) 6\'ncı Sokak\'ta elyaf ve iplik sektöründe faaliyet gösteren Yüksel Coşkun ve Yavuz Çiçek\'e ait fabrikada, bu sabah henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Fabrikadan yükselen dumanı gören çevredeki vatandaşlar durumu, itfaiyeye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Uşak KOSB ve Uşak Belediyesi\'ne ait itfaiye ekibi, fabrikayı saran alevlere müdahale etti. Yangını 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri, soğutma çalışmaları yapıyor. Fabrikanın bayram tatili nedeniyle kapalı olduğu, çıkan yangında ilk belirlemelere göre 2 milyon lira maddi hasar oluştuğu öğrenildi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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