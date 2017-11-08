Uşak'ta hemzemin geçitte kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Serkan KARAYOL/ UŞAK, (DHA)- UŞAK\'ın Banaz ilçesinde, trenin hemzemin geçitte iş makinesi taşıyan TIR\'a çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, Güllüçam Köyü yakınlarındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Afyonkarahisar\'dan İzmir yönüne seyir halinde olan DE 24 222 sayılı tren, hemzemin geçitte, Recep Çelebi yönetimindeki 03 RC 133 plakalı TIR\'a çarptı. Kazada TIR şoförü Çelebi ile tren makinistleri S.T. ve A.D. yaralandı. Banaz Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan ağır yaralı Çelebi, yapılan müdahalelere hayatını kaybetti. Makinistlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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