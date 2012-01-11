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Yaşam

Uşak'ta eğitime bir gün daha ara UŞAK (A.A)

11 Ocak 2012 19:19

-Uşak'ta eğitime bir gün daha ara UŞAK (A.A) - 11.01.2012 - Uşak'ta dün öğle saatlerinde başlayan ve aralıksız süren yoğun kar yağışı nedeniyle bugün tatil edilen ilk ve orta dereceli okullarda yarın da eğitim öğretim yapılmayacak. Uşak Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının halen sürdüğü il genelindeki ilk ve orta dereceli okulların yarın tatil edildiği bildirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Recep Düzgün,  yarın yapılacak değerlendirme toplantısında cuma günü eğitim öğretime başlanıp başlanmayacağıyla ilgili karar verileceğini söyledi.

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