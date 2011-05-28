-UŞAK'TA ''DEPREM OLACAK'' DEDİKODUSU UŞAK (A.A) - 28.05.2011 - Uşak'ta halk arasında 16.00 ile 18.00 saatlerinde deprem olacağı yönündeki dedikodu paniğe yol açtı. Kent merkezinde belediye hoparlörlerinden deprem olacağı yönünde anons yapıldığı iddiası üzerine panik yaşandı. Değişik mahallelerde çok sayıda vatandaş sokağa döküldü. Uşak Belediye başkanı Ali Erdoğan, yaptığı açıklamada, depremle ilgili bir anonsun yapılmadığını, ancak şiddetli yağışlar nedeniyle sel baskınlarına karşı uyarı anonsları olduğunu ve bunun yanlış anlaşılmış olabileceğini belirtti. Emniyet yetkilileri ise kent merkezinde bazı vatandaşların evlerini boşalttığını, ancak böyle bir anonsun yapılmadığını ifade etti.