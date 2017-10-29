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Spor

Uşak'ta Bulkaz'dan hakemlere tepki

İZMİR, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan'a deplasmanda 77-70 mağlup olarak 4 maçta 1 galibiyette kalan Muratbey Uşak'ta Antrenör Ozan Bulkaz, hakemlere tepkili

29 Ekim 2017 16:13

İZMİR, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde Beşiktaş Sompo Japan\'a deplasmanda 77-70 mağlup olarak 4 maçta 1 galibiyette kalan Muratbey Uşak\'ta Antrenör Ozan Bulkaz, hakemlere tepkili.
Hakemler ve Merkez Hakem Kurulu\'nun mücadeleyi tekrar izlemesini isteyen Bulkaz, \"Bütün hafta boyunca maça hazırlanıyorsunuz ama hakemler hazırlıksız çıkıyor. Tutarsız düdük çalıyorlar. Bu lig Avrupa\'nın en iyi ligi ise hakemlerin de maçlara bizim kadar hazır gelmeleri lazım. Hakemlerin bu kadar kötü olmaya hakkı yok\" diye konuştu. Uşak\'ta son transfer Calloway, ilk maçında 7 sayı, 3 ribaund, 10 asistle oynadı.

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