Uşak'ta bir aile dramı

Uşak'ın Ulubey ilçesinde lise öğrencisi ekmek bıçağı ile annesini öldürdü, babasını yaraladı.



Aşağı Mahalle Çubuk Dağı Küme Evleri'nde oturan Süleyman Gezer (39) "155 Polis İmdat"ı arayarak, oğlunun kendisi ve eşini bıçakla yaraladığını söyleyip, yardım istedi.



İhbar üzerine eve gelen polis ekibi, Süleyman Gezer'i boğazından bıçaklanmış buldu. Eşi Safiye Gezer'in (40) ise kalbinden bıçaklandığı ve olay yerinde öldüğü belirlendi.



Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Süleyman Gezer'in sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.



Evde ambulans beklerken güçlükle konuşabilen Süleyman Gezer, polise, kendisini ve eşini oğlu V.G'nin bıçakladığını söyledi.



Evlerinin yakınındaki akrabalarına gittiği öğrenilen lise 2. sınıf öğrencisi V.G. (17) gözaltına alındı.

