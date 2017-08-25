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Uşak'ta 3'üncü Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri Fuarı

Yavuz KUŞDEMİR / UŞAK, (DHA) - UŞAK 3'üncü Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri Fuarı, yoğun katılımla açıldı

25 Ağustos 2017 13:12

Yavuz KUŞDEMİR / UŞAK, (DHA) - UŞAK 3\'üncü Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri Fuarı, yoğun katılımla açıldı. Sektörde kullanılan son teknoloji zirai tarım aletleri, fuarda çiftçilerin beğenisine sunuldu.
Uşak Belediyesi\'nin tahsis ettiği 10 bin metrekarelik kapalı alana sahip Kemalöz Mahallesi Fuar Alanı\'ndaki açılışa Uşak Valisi Salim Demir, AK Parti Uşak milletvekilleri Alim Tunç ve Mehmet Altay, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uşak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sayın Dalkıran, tarım ve hayvancılıkla ilgili odalar ve sivil toplum örgütü temsilcileri, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı. Tarım ve zirai alet stantların yer aldığı fuarda, Uşak Belediyesi tarihi Uşak halılarını ön plana çıkardı.
TARIM VE HAYVANCILIKTA TEKNOLOJİ ÖNEMLİ
Sanayide olduğu gibi tarım ve besiciliğinde bir üretim sektörü olduğunu belirten Vali Salim Demir şunları söyledi:
\"Sanayide olduğu gibi tarım ve hayvancılıkta da bilim ve teknolojiyi mutlaka kullanmalıyız. Bunu üretimi artırmak için söylemiyoruz. Aynı zamanda ecdadımızdan bize miras kalan vatanımızın güzel toprağını, havasını ve çevresini korumak ve torunlarımıza da sağlam teslim etmek için bilim ve teknoloji tarım ve hayvancılıkta da lazım. Bu fuarda bu nedenle çok önemlidir. Tarım, hayvancılık sektörüne bugüne kadar 65 milyon lira teşvik verildi. Çiftçimizi destekliyoruz, desteklemeye de devam edeceğiz. Tarımın gelişmesi ülkelerin geleceği için önemlidir.\"  FUARLARA DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK
Uşak Belediye Başkanı AK Partili Nurullah Cahan da 2 yıldır bu fuara ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek şöyle dedi:
\"Belediye olarak fuar alanı için 10 bin metrekare genişliğinde kapalı alan tahsis ettik. Fuara ciddi anlamda yoğun bir katılım oldu. Geçen yıl 37 bin kişinin ziyaret ettiği fuarı ilk günden binlerce kişi ziyaret etti. Bu yıl ziyaretçi sayısı 70 bin civarında bekleniyor. Fuarda 143 tarım aleti üreten firma stant açtı. Fuara Ege Bölgesi\'nden ciddi bir katılım oldu. Belediye olarak çiftçilerimizle tarım teknolojilerini buluşturmaya devam edeceğiz.\"
Uşak Valisi Salim Demir, AK Parti Uşak milletvekilleri Alim Tunç ve Mehmet Altay, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uşak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sayın Dalkıran\'ın açılışını yaptığı fuar, 3 gün boyunca gezilebilecek.
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