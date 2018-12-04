Uşak'ta 1'nci derece SİT alanında kazıya 12 gözaltı

Fevzi DAVULCU/UŞAK, DHA)- UŞAK\'taki 1\'inci derece SİT alanında iş makinesiyle kaçak kazı yapan 12 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılardan 9\'u, sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezine bağlı Aktaş Köyü\'nde kaçak kazı yapıldığını öğrendi. Harekete geçen ekipler, iş makinesiyle 1\'inci derece SİT alanında kaçak kazı yapan E.E. (37), A.B. (43), Z.Y. (42), İ.Y. (53), Z.U. (62), M.T. (30), K.T. (47), O.C. (51), İ.S. (43), T.C. (38), A.İ. (39) ve D.A. (52) adlı 12 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Zanlılardan 3\'ü, Savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen E.E., A.B., Z. Y., İ.Y., Z. U., M.T., İ.S., A.İ. ve D.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



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