UŞAK'TA 1'İ ENGELLİ 3 KARDEŞ EVLERİNDE ÖLÜ BULUNDU

UŞAK\'ta biri bedensel engelli 3 kardeş evde ölü bulundu. Kardeşlerin sobadan sızın karbonmonoksit gazından mı yoksa gıdadan mı zehirlendiklerinin araştırıldığı bildirildi. Karağaç Mahallesi\'nde, iki katlı bir binanın alt katında yaşayan bir iplik fabrikasından emekli işçi Kazım Yeşilkuşak, bugün saat 10.00 sıralarında, aynı odada kalan çocukları Ayşe Özdemir (25), Hatice Yeşilkuşak (19) ve bedensel engelli Ali Yeşilkuşak\'ı (16) yerde hareketsiz olduğunu görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 kardeşin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, önce 3 kardeşin karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği üzerinde durdu. Ancak, istifra etmiş olmaları nedeniyle gıda zehirlenmesine maruz kalmış olabilecekleri şüphesi de ortaya çıktı. Ölen kardeşlerden 13 gün önce evlendiği ve bir yakınlarının düğününe katılmak için baba evine geldiği öğrenilen Ayşe Hatice Özdemir\'in burada iki kardeşiyle ikram edilen çorba, tavuk, pilav, keşkek ve un helvasından, eve döndüklerinde de puding yedikleri öğrenildi. Anneleri 3 yıl önce önce vefat ettiği öğrenilen 3 kardeşin cenazeleri savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Baba Kazım Yeşilkuşak ile büyük oğlu Serkan Yeşilkuşak\'ın ise farklı odalarda kaldığı belirlendi.

Polis, 3 kardeşin ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Görüntü Dökümü

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-Olayın meydana geldiği evden görüntü

-Ölen üç kardeşin fotoğrafları

-Ayşe Özdemir\'in düğünden cep telefonu görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA)

