Uşakspor'un koltuk sevdası

UŞAK, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta evinde Payasspor\'u 3-1 mağlup eden Utaş Uşakspor, liderlik koltuğunu korumanın sevincini yaşıyor. Profesyonel lige çıktığı ilk yılında 3\'te 3 yaparak 9 puanla zirveye yerleşen kırmızı-siyahlılar, rakip fileleri 7 kez sarsarak en skorer iki takımdan biri olurken, forvet Şahin 3 maçta da birer gol kaydetmeyi başardı. Payas galibiyetini tribünleri dolduran taraftarıyla paylaşan Utaş Uşakspor, gelecek hafta Çorum Belediyespor deplasmanında terleyecek. Aşigolar, Ziraat Türkiye Kupası 1\'inci Tur\'unda Turgutluspor\'a 3-2 yenilerek elenmişti.