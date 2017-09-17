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Spor

Uşakspor'un koltuk sevdası

UŞAK, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Payasspor'u 3-1 mağlup eden Utaş Uşakspor, liderlik koltuğunu korumanın sevincini yaşıyor

17 Eylül 2017 17:49

UŞAK, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta evinde Payasspor\'u 3-1 mağlup eden Utaş Uşakspor, liderlik koltuğunu korumanın sevincini yaşıyor. Profesyonel lige çıktığı ilk yılında 3\'te 3 yaparak 9 puanla zirveye yerleşen kırmızı-siyahlılar, rakip fileleri 7 kez sarsarak en skorer iki takımdan biri olurken, forvet Şahin 3 maçta da birer gol kaydetmeyi başardı. Payas galibiyetini tribünleri dolduran taraftarıyla paylaşan Utaş Uşakspor, gelecek hafta Çorum Belediyespor deplasmanında terleyecek. Aşigolar, Ziraat Türkiye Kupası 1\'inci Tur\'unda Turgutluspor\'a 3-2 yenilerek elenmişti.

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