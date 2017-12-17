Uşakspor'dan müthiş seri

İZMİR, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta ilk yarıyı lider bitirmeyi erken garantileyen Utaş Uşakspor, devrenin son maçında Arsinspor\'u deplasmanda yenerek araya mutlu girdi. Bu sezon amatör kümeden çıktığı ligde müthiş bir performans sergileyen kırmızı-siyahlı ekip, oynadığı 17 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik, 2 yenilgiyle 37 puan topladı, şimdiden şampiyonluğa göz kırptı. Özellikle evinde 1 Eylül Stadı\'nı tıklım tıklım dolduran taraftarlarının desteğiyle sahayı rakiplerine dar eden Uşak, 8 karşılaşmada 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı. İlk yarıda 17 maçta kalesinde yalnız 10 gol görerek grubun en az gol yiyen takımı olan Uşak\'ta kaleci Ersin büyük alkış topladı. Liderin skor yükünü ise 9 golle Şahin ve 7 golle Halil İbrahim çekti.