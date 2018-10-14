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Spor

Uşakspor'da büyük coşku

UŞAK, (DHA) TFF 2

14 Ekim 2018 15:00

UŞAK, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta evinde haftaya lider giren Sancaktepe Belediyespor\'u 2-1 yenen Utaş Uşakspor büyük coşku yaşadı. İki haftalık galibiyet özlemine son veren Ege temsilcisinde futbolcular ve teknik ekip kazanılan 3 puanı taraftarlarla doyasıya kutladı. Zirve yarışında yeniden tırmanıya geçen Uşakspor\'da teknik direktör Hakan Şapçı, \"Kolay olmadı ama elimizden gelen en iyi mücadeleyi sergiledik. Gücümüzü gösterdik. Bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza galibiyet armağan olsun. Yeniden çıkışa geçeceğiz ve yarıştan asla kopmayacağız\" diye konuştu. 

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