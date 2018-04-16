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Spor

Uşakspor strese girdi

UŞAK, (DHA) TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta deplasmanda son sıradaki Tekirdağspor'la 2-2 berabere kalan lider Utaş Uşakspor, bitime 3 hafta kala direkt şampiyonluk hedefini tehlikeye soktu

16 Nisan 2018 15:07

UŞAK, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta deplasmanda son sıradaki Tekirdağspor\'la 2-2 berabere kalan lider Utaş Uşakspor, bitime 3 hafta kala direkt şampiyonluk hedefini tehlikeye soktu. 
Üst üste ikinci beraberliğini alan, son 6 haftada sadece 1 kez kazanabilen 61 puanlı Uşakspor\'un 2\'nci sıradaki Tarsus İdman Yurdu\'yla arasındaki puan farkı 1\'e düştü. Ligde 25 haftada takipçisi Tarsus ekibinin 10 puan önünde yer alan kırmızı-siyahlılar, üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla elindeki avantajı koruyamadı.
Bu hafta evinde Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor\'la karşılaşacak Uşak temsilcisi son iki maçında ise düşme hattında yer alan Aydınspor 1923 (D) ve Arsinspor\'la kozlarını paylaşacak. Normal sezon sonunda olası puan eşitliğinde Utaş Uşakspor ikili averajda üstün olduğu Tarsus İdman Yurdu\'nu geride bırakacak. Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig\'de yaşadığı şampiyonluğu bu kez TFF 3\'üncü Lig\'de tekrarlamak isteyen Uşakspor, zirveyi kaptırması halinde hedefe Play-Off\'tan yürümeye çalışacak.
 

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