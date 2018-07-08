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Spor

Uşakspor Semih'i kadrosuna kattı

UŞAK, (DHA) TFF 2

08 Temmuz 2018 17:29

UŞAK, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Utaş Uşakspor, Spor Toto Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor\'dan sol bek Semih Beyaz\'ı kiraladı. Geçen sezon Zonguldak Kömürspor\'da forma giyen Semih, yeni takımında başarılı olmak için elinden geleni yapacağını söyledi.
Fransa doğumlu 25 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe, Beşiktaş ve Kasımpaşa altyapısında oynadıktan sonra Hatayspor\'da profesyonel oldu. Semih ayrıca Keçiörengücü, Kırıkhanspor, Körfez İskenderunspor ve Tokatspor kulüplerinde de oynadı. 2. Lig\'de 95 maçta 1 gol atan defans oyuncusu 3. Lig\'de ise 42 müsabakada 4 gol kaydetti.

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