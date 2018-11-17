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Spor

Uşakspor, Kastamonu 1966'yı konuk edecek

UŞAK, (DHA) -  TFF 2

17 Kasım 2018 14:11

UŞAK, (DHA) - 

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta geçen hafta deplasmanda Bodrum Belediyesi Bodrumspor\'a 2-1 yenilerek mağlubiyetle tanışan Utaş Uşakspor, yarın evinde Kastamonu 1966 ile karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı\'nda saat 13.30\'da başlayacak müsabakayı Oğuzhan Uğurlu yönetecek. Oynadığı 12 maçta 21 puan toplayan Uşakspor, kendisi gibi 21 puanlı rakibini yenerek moral bulmak istiyor. Teknik direktör Hakan Şapçı, \"Taraftarımız her zamanki gibi tribünleri doldursun. Onlara galibiyet armağan etmek istiyoruz. Tek hedefimiz 3 puan\" diye konuştu.
Aşigo\'da kırmızı kart cezalısı Özgen forma giyemeyecek.

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