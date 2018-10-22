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Spor

Uşakspor evinde geçit vermiyor

UŞAK, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Ankara Demirspor'u 1-0 yenerek 17 puanla 4'üncü sıraya yükselen Utaş Uşakspor, evinde rakiplerine şans tanımadı

22 Ekim 2018 14:27

UŞAK, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Ankara Demirspor\'u 1-0 yenerek 17 puanla 4\'üncü sıraya yükselen Utaş Uşakspor, evinde rakiplerine şans tanımadı. 
Taraftarı önünde 5 maça çıkan Uşakspor, 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 11 puan topladı. Manisaspor\'u 3-0, Sancaktepe Belediyespor\'u 2-1 ve Ankara Demirspor\'u 1-0 yenen Ege ekibi, Niğde Futbol\'la 1-1, Amed Sportif\'le ise 0-0 berabere kaldı. Deplasmanda da bileği bükülmeyen, grupta yoluna namağlup devam eden kırmızı-siyahlılarda teknik direktör Hakan Şapçı, üst sıralardan kopmak istemediklerini belirterek, \"Bizim için her maç çok önemli. İyi bir takıma sahibim. Galibiyetlerin devamı gelecek ve zirve yarışında biz de olacağız\" diye konuştu. 
 

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