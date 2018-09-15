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Spor

Uşakspor derbide Manisaspor'u ağırlayacak

UŞAK, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 2 puana sahip Utaş Uşakspor, yarın Ege derbisinde eksi 6 puanla sonuncu Manisaspor'u konuk edecek

15 Eylül 2018 15:42

UŞAK, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta 2 puana sahip Utaş Uşakspor, yarın Ege derbisinde eksi 6 puanla sonuncu Manisaspor\'u konuk edecek.
Uşak 1 Eylül Stadı\'nda Alkım Aksoy\'un yöneteceği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 16.30\'da çalacak. Ev sahibi Uşakspor\'da sakatlıkları bulunan Ahmet ve Levent, konuk Manisaspor\'da ise kırmızı kart cezalısı Uğur Pamuk mücadelede görev alamayacaklar. 
Uşakspor Teknik Direktörü Hakan Şapçı, Manisaspor\'u en iyi şekilde misafir edeceklerini söyleyerek, \"Benim için duygusal bir karşılaşma olacağı kesin. Rakibimize saygı duyacağız. Manisaspor genç ve dinamik bir takım. Dikkatli olmalıyız\" diye konuştu.
Manisaspor Teknik Direktörü Erkan Aslan ise Uşak deplasmanından puan ya da puanlarla döneceklerini ifade ederek, \"En iyi şekilde mücadelemizi vereceğiz\" dedi.

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