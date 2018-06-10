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Spor

Uşakspor Caner'le imzaladı

UŞAK, (DHA) Gelecek sezon TFF 2'nci Lig'de mücadele edecek Utaş Uşakspor, Sancaktepe Belediyespor'dan Caner Solmaz'ı renklerine bağladı

10 Haziran 2018 14:36

UŞAK, (DHA)

Gelecek sezon TFF 2\'nci Lig\'de mücadele edecek Utaş Uşakspor, Sancaktepe Belediyespor\'dan Caner Solmaz\'ı renklerine bağladı. 
Ege ekibi 25 yaşındaki sağ bekle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolculuk yaşamına Bursaspor altyapısında başlayan Caner, Bursa Merinosspor, Yeşil Bursa, Balçova Yaşamspor, Aliağa Futbol ve Sancaktepe Belediyespor formalarını terletti. Geçen sezon İstanbul temsilcisi Sancaktepe ile 30 lig, 1 de Türkiye Kupası müsabakasına çıkan deneyimli oyuncu 2 kez fileleri sarsmayı başardı. 
 

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