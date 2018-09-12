Uşakov 14 Eylül'de İstanbul'u ziyaret edecek

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 12 Eylül (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Yuriy Uşakov, 14 Eylül’de İstanbul’da düzenlenecek Suriye konulu görüşmeye katılmayı planladığını açıkladı.

Uşakov, Doğu Ekonomi Forumu’nda gazetecilere yaptığı açıklamada, “14 Eylül’de İstanbul’daki görüşmeye gitmeyi planlıyorum. Bazı uzmanlar da gidecek” dedi.

Daha önce Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa temsilcilerinin, bu ülkelerin liderlerinin Suriye konulu zirveye hazırlık amacıyla İstanbul’da bir araya geleceklerini söylemişti.