T24 LogoT24 Logo
Spor

Uşaklı Shaquille O'Neal'in ilginç hayatı; hapis yattı, evsiz kaldı

Muratbey Uşak'ta forma giyen Shaquille O'Neal Mckissic, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekiyor

16 Kasım 2016 17:28

Muratbey Uşak'ta bu sezon etkili bir performans sergileyen Shaquille O'Neal Mckissic'in basketbolcu olmadan önce cezaevinde yattığı ortaya çıktı.

Muratbey Uşak’ta bu sezon Spor Toto Basketbol Ligi’nde 14.4 sayı, 5.6 ribaund, 3.4 asist, FIBA Şampiyonlar Ligi’nde 14.4 sayı, 5.8 ribaund, 1.2 asist ortalamalarıyla parlayan Mckissic, hem performansı hem de ismiyle ilgi çekiyor.

Tam adı Shaquille O’Neal Mckissic olan 26 yaşındaki kısa forvet, NBA tarihinin en büyük yıldızlarından Shaquille O’Neal’la aynı ismi taşıyor.

Mckissic, kendisi doğduğunda henüz 18 yaşında bir lise basketbolcusu olan Shaquille O’Neal’la isim benzerliğini, “Babamın içine doğmuş” sözüyle açıklıyor.

Bu sezon özellikle ilk hafta Fenerbahçe karşısındaki 30 sayı 12 ribaund, FIBA Şampiyonlar Ligi’nde Ventspils maçındaki 26 sayı 10 ribaund katkı yapan, Şampiyonlar Ligi’nde haftanın oyuncusu seçilen Mckissic’in zorlu bir hayatın ardından basketbolcu olduğu da ortaya çıktı.

 

Hapis yattı, evsiz kaldı

 

2009’da arkadaşlarıyla bir evin camını kırıp içeriye girmeye çalıştığı gerekçesiyle 3 ay hapis yatan, evsiz kalıp geçinmek için farklı işlerde çalışan oyuncu, basketbol sayesinde hayata tutundu.

Sakatlığı yüzünden 2 haftadır oynamayan yıldız oyuncu, gelecek hafta formasına kavuşacak.

ETİKETLER

Muratbey UşakShaquille ONeal Mckissiccezaevievsiz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24