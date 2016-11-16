Uşaklı Shaquille O'Neal'in ilginç hayatı; hapis yattı, evsiz kaldı

Muratbey Uşak'ta bu sezon etkili bir performans sergileyen Shaquille O'Neal Mckissic'in basketbolcu olmadan önce cezaevinde yattığı ortaya çıktı.

Muratbey Uşak’ta bu sezon Spor Toto Basketbol Ligi’nde 14.4 sayı, 5.6 ribaund, 3.4 asist, FIBA Şampiyonlar Ligi’nde 14.4 sayı, 5.8 ribaund, 1.2 asist ortalamalarıyla parlayan Mckissic, hem performansı hem de ismiyle ilgi çekiyor.



Tam adı Shaquille O’Neal Mckissic olan 26 yaşındaki kısa forvet, NBA tarihinin en büyük yıldızlarından Shaquille O’Neal’la aynı ismi taşıyor.



Mckissic, kendisi doğduğunda henüz 18 yaşında bir lise basketbolcusu olan Shaquille O’Neal’la isim benzerliğini, “Babamın içine doğmuş” sözüyle açıklıyor.



Bu sezon özellikle ilk hafta Fenerbahçe karşısındaki 30 sayı 12 ribaund, FIBA Şampiyonlar Ligi’nde Ventspils maçındaki 26 sayı 10 ribaund katkı yapan, Şampiyonlar Ligi’nde haftanın oyuncusu seçilen Mckissic’in zorlu bir hayatın ardından basketbolcu olduğu da ortaya çıktı.

Hapis yattı, evsiz kaldı

2009’da arkadaşlarıyla bir evin camını kırıp içeriye girmeye çalıştığı gerekçesiyle 3 ay hapis yatan, evsiz kalıp geçinmek için farklı işlerde çalışan oyuncu, basketbol sayesinde hayata tutundu.



Sakatlığı yüzünden 2 haftadır oynamayan yıldız oyuncu, gelecek hafta formasına kavuşacak.