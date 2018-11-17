Uşak yemekleri, Avrupa'nın unutulmuş yöresel yemekler kitabına girdi

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- AVRUPA\'nın Paris, Liverpool ve Fano kentlerinin unutulmaya yüz tutmuş yemeklerinin yer aldığı kitaba, Uşak da kendi yöresel lezzetleriyle girdi.

Türkiye Ulusal Ajansı\'nın desteklediği, Uşak Aşçılar ve Lokantacılar Esnaf Odası\'nın koordinatörlüğünde, Uşak Belediyesi, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu ile Uşak\'taki Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülen \'Erasmus Plus Eurootfood Projesi\' ile ilin unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemekleri yeniden gün yüzüne çıktı. Proje ortakları Türkiye-Uşak, Fransa-Paris, İngiltere-Liverpool ve İtalya-Fano şehirlerinin yedişer geleneksel yemeğinin resimli tariflerinin yer aldığı İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanan \'Eurootfood\' adlı kitap, lezzet tutkunlarının beğenisine sunuldu.

Uşak\'a ait \'Topalak\', \'Döndürme\' \'Demir tatlısı\', \'Gümnü\', \'Sini hamursuzu\', yöreye özgü \'Keşkek\' ve \'Alacatene\' adlı yemekler, kitap sayesinde Fransa, İngiltere ve İtalya başta olmak üzere tüm Avrupa\'da tanıtılacak.

Proje Koordinatörü Gülay Gürel, \"Kitabımızda Türkiye, İngiltere, Fransa ve İtalya\'da bulunan şehirlerin unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemekleri yer alıyor. Kitabımızı, projeye ortak olan İngiltere, İtalya ve Fransa ülkelerine göndereceğiz. Bu sayede, bizim Uşak ilimize ait yöresel yemeklerimizin tanıtımı yapılmış olacak\" dedi.

Uşak Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Fatih Demir ise, \"Fuarlarda ve yarışmalarda özellikle Uşak ilimize ait yöresel yemeklerimizin ve Türk mutfağımızın üzerine çok düşüyoruz. Genç nesillerin yöre yemeklerini bilmemesi, bizleri çok üzüyor. Elimizden geldiği kadar unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemeklerimizi, gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz\" diye konuştu.

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