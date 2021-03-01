Uşak Valisi Funda Kocabıyık'tan tweet açıklaması: Emniyet'e talimat verdim

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı risk haritasına göre batıdaki tek düşük riskli il olma özelliği taşıyan Uşak ilinin Valisi Funda Kocabıyık adıyla atılan tweet infiale yol açtı. Kocabıyık hesabın kendisine ait olmadığını açıklayarak; hesapla ilgili emniyete haber verdiğini duyurdu.

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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın Uşak ile ilgili esprili paylaşımına küfürle yanıt verilen hesabın sahte olduğu belirtildi.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Vali Kocagil'in açıklamasını paylaştı:

"Az önce Uşak Valisi Funda Kocabıyık'a HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'a yazılan tiviti sordum, "Söz konusu twitter adresi de atılan tivit de bana ait değil. Sahte hesap! Bununla ilgili gerekenin yapılması için Emniyet'e talimat verdim" dedi."