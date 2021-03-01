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HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Adıyaman'ı kaybettik ama Uşak'ı aldık

01 Mart 2021 23:19

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı illerin Covid-19 değerlendirme kriterlerine ilişkin, seçim göndermeli bir tweet attı.

İllere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak gruplandırıldığı haritayı, seçim sonuçlarına benzeten Buldan, "Adıyaman'ı kaybettik ama Uşak'ı aldık" dedi.

Haritaya göre; Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır Covid-19'da düşük riskli (mavi) iller oldu.

Pervin BuldanFahrettin KocaSağlık BakanıHDPHDP Eş Genel Başkanı
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