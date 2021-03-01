HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Adıyaman'ı kaybettik ama Uşak'ı aldık

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı illerin Covid-19 değerlendirme kriterlerine ilişkin, seçim göndermeli bir tweet attı.

İllere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak gruplandırıldığı haritayı, seçim sonuçlarına benzeten Buldan, "Adıyaman'ı kaybettik ama Uşak'ı aldık" dedi.

Haritaya göre; Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır Covid-19'da düşük riskli (mavi) iller oldu.