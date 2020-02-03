Uşak'ta çöplükte 21 ölü köpek bulundu!

Uşak'ın Banaz ilçesinde bir çöplükte yaklaşık 21 tane ölmüş köpek bulundu. Ölen hayvanların çeşitli yerlerinden yara almış oldukları bildirilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Şaban Köyü yakınlarında akşam saatlerinde meydana geldi. Banaz Belediyesi'ne ait katı atık tesisindeki çöplükte yaklaşık 21 köpek ölmüş şekilde bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucu bölgede farklı noktalarda parçalanmış ve vücutlarının çeşitli yerlerinde yara izi olan köpeklere rastlanıldı. Ölen hayvanlar, savcılık talimatıyla jandarma ekipleri tarafından bölgeye gömüldü.

Hayvansever Safiye Acar, "Daha önceden ve yeni olmak üzere 21 tane köpek bulundu. Bunların bir tanesi alındı. İzmir’de otopsisi yapılacak ve ölümlerinin sebebi araştırılacak. Zehirleme de olabilir. Farklı şeyler de olabilir. Burası bir çöplük. Çöplükte her türlü pislik var. Bir an önce çöplüğün de temizlenmesi gerekiyor" diye konuştu.



“Hayvanlar tanınmaz haldeler”

Banaz Belediyesi’nde görevli veteriner hekim Hakan Kaya, “İhbar üzerine buraya geldik ekiplerimizle. Yaptığımız incelemede çeşitli yerlerde, bir bölgede yoğun olmak üzere uzun zaman zarfında çeşitli yaralanmalarla atılmış köpekler var. Köpekler uzun zamandır burada olduğu için vücutlarında deformeler oluşmuş. Çoğu tanınmaz haldeler” dedi.

Banaz İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından ölen köpeklerden numune alınarak ölüm sebepleri araştırılmak üzere İzmir’e gönderildi.

(İHA)