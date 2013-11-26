Uşak Gezi Parkı davasında ilk duruşma yapıldı

Gezi Parkı eylemlerine destek için Uşak’ta düzenlenen eylemelere katılan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 3 kişinin yargılanmasına başlandı.

Uşak 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davanın bugün yapılan ilk duruşmasına, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerine Muhalefet suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sanıklar H.K. (17), E.K. (17) ve M.B. (17) ile sanık avukatları CHP Uşak Merkez İlçe Başkanı Filiz Bilen, İşçi Partisi Uşak İl Başkanı Gürcan Sağcan, Rıza Albay, Mehmet Karakoç, Durmuş Durutürk ve Serap Ergün katıldı. CHP Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, CHP Uşak İl Başkanı Bülent Horasan, EMEP Uşak İl Başkanı Nihat Kaplan ve çok sayıda partili de, sanıklara destek vermek için adliyeye geldi.

İfadelerine başvurulan sanıklar H.K., E.K. ve M.B., haklarındaki suçlamaları kabul etmeyip, beraatlerini istedi. Sanık avukatlarından Durmuş Durutürk, “Müdafisi olduğum suça sürüklenen bu çocuklar tamamen anayasal hakkını kullanmıştır. Gezi Parkı eylemlerinde yürüyüşe yaklaşık 10 bin kişi katılmasına rağmen, özellikle bu çocuklar seçilerek, işlem yapılmış ve dava açılmıştır. Yürüyüş sırasında, 10 tane derneğin temsilcileri oradaydı. Bu kişiler hakkında herhangi bir dava açılmamış, işlem yapılmamış, sadece çocuklar hakkında dava açılmıştır. Beraatlerini talep ediyorum” dedi. İfadelerin alınmasının ardından dava, dosya eksikliklerinin giderilmesi ve tanıkların dinlemesi için ertelendi.

Duruşma çıkışında bir açıklama yapan CHP Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz ise, “Gezi Parkı eylemlerinde Türkiye’de her yerde tepkiler ortaya konuldu. Uşak’ta da çok sayıda insan eylemlere katıldı. Uşak’ta 35 kişi hakkında soruşturma yapıldı ve halen devam ediyor. 18 yaş altı 3 gencimizin davasına bugün başlandı. Bu dava hukuki temelden yoksun bir dava. AİHM de ve anayasamız da barışçıl nitelikte olduğu sürece herhangi bir şekilde kimseye veya çevreye zarar vermeden yapılan demokratik eylemlerin hiçbir şekilde soruşturulamayacağını söylüyor. Bu konuda çok sayıda AİHM kararları var. Uşak’ta eylemler olaysız geçmesine rağmen, 3 arkadaşımıza açılan dava mesnetsizdir. Yargılanan arkadaşların beraat etmeleri gerekiyor” diye konuştu.

Geçen 2 Haziran’da, Uşak 1 Eylül Stadyumu önünde toplanan yaklaşık 3 bin kişi, Gezi Parkı direnişine destek için önce Atapark’a, buradan da Cumhuriyet Meydanı’na yürümüştü. Yol boyunca 'Her yer Taksim her yer direniş', 'Hükümet istifa' sloganları atan grup, Ankara-Uşak Karayolu’nu da bir süre trafiğe kapatmıştı.