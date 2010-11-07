-UŞAK BELEDİYE BAŞKANININ MHP'DEN İSTİFASI İSTENDİ UŞAK (A.A) - 07.11.2010 - MHP Uşak İl Başkanı Metin Deniz Savaş, Uşak Belediye Başkanı Ali Erdoğan'ın, MHP'den istifasının istendiğini bildirdi. Belediye Başkanı Ali Erdoğan ile konuyla ilgili görüşmesinin ardından partinin il yönetim kurulu ve belediye meclis üyeleriyle olağanüstü toplantı yapan MHP Uşak İl Başkanı Metin Deniz Savaş, toplantının ardından gazetecilere, MHP'den göreve seçilen Belediye Başkanı Ali Erdoğan'ın, partiden istifasını istediklerini söyledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlamayan Savaş, konuyla ilgili geniş açıklamayı, bugün saat 12.00'de düzenlenecek basın toplantısında yapacaklarını belirterek, gazetecilere imzasını taşıyan bir yazılı açıklama dağıttı. MHP'nin en büyük özelliğinin verdiği sözleri yerine getirmesi ve arkasında durması olduğu vurgulanan açıklamada, Erdoğan'ın bu özelliklere uymadığı iddia edildi. MHP'li belediye başkanının partinin seçim vaatlerini yerine getirmediği, kapılarını halka kapattığı savunulan açıklamada, Erdoğan'ın MHP'li meclis üyeleriyle de grup toplantısı yapmadığı belirtilerek, ''Mensubu bulunduğu MHP'nin temel ilke, görüş ve tespitlerine aykırı hareket ederek parti disiplinine uymaması neticesinde, MHP'nin Uşak halkına verdiği sözlerin Sayın Ali Erdoğan ile yerine getirilemeyeceği kanaatine varıldığından, Erdoğan'ın istifası istenmiştir'' ifadeleri kullanıldı. Bu arada, Belediye Başkanı Erdoğan ile dün akşam saatlerinde görüşen MHP İl Başkanı Savaş'ın, Erdoğan'dan hem partiden hem de belediye başkanlığı görevinden istifa etmesini istediği, istifa etmemesi durumunda partiden ihraç edileceğini söylediği öğrenildi. Gazetecilerin telefonla ulaşmaya çalıştığı Belediye Başkanı Erdoğan, konuyla ilgili soruları yanıtlamadı.