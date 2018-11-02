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Spor

Usain Bolt'un Avustralya kariyeri bitti

Kulüp, Bolt'a sözleşme teklifinde bulunmayacaklarını açıkladı

02 Kasım 2018 21:01

Olimpiyat şampiyonu Usain Bolt'un Avustralya futbol kulübü Central Coast Mariners ile yaptığı deneme sona erdi.

Jamaikalı eski sprinter Usain Bolt, ağustos ayında katıldığı Central Coast Mariners kariyerinin sonuna geldi. Avustralya  ekibi, profesyonel futbolculuk için deneme sürecinde yer alan Bolt'a sözleşme teklifinde bulunmayacaklarını açıkladı.

Mariners, yaptığı açıklamada Bolt'un kulüpte kalması için 'ticari bir çözüm' sağlama çabalarının başarısız olduğunu söyledi.

Mariners'ın sahibi Mike Charlesworth, deneme süreci için Bolt'a teşekkür ederken, "Ekibe çok iyi entegre olmuş ve bir futbolcu olarak büyük adımlar atmıştır" dedi.

2017 yılında atletizmden emekli olan Bolt, daha önce Borussia Dortmund, Güney Afrika kulübü Mamelodi Sundowns ve Norveçli Stromsgodset ile antrenmanlara çıkmıştı.

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