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Spor

Usain Bolt veda yarışında geçildi!

Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 100 metre finalinde ABD'li Justin Gatlin şampiyon oldu

06 Ağustos 2017 03:56

Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 100 metre finalinde ABD'li Justin Gatlin 9.92'lik derecesiyle altın madalya kazanırken, Usain Bolt, kariyerinin bireysel olarak son yarışını 3. sırada tamamladı. Christian Coleman ise ikinci sırayı aldı.

Çok kötü bir çıkış yapan Jamaikalı sporcu, son metrelerde durumu toparlasa da 35 yaşındaki Gaitlin zaferi elde etti.

Yarı finalde 1 salise farkla ABD'li atlet Christian Coleman'a geçilen Jamaikalı atlet, rövanşını finalde aldı. Coleman 9.97 ile yarı finalde yıldız atletin önünde birinci gelmişti. Yarışta ilk 3 sıranın dereceleri şu şekilde oldu:

1. Justin Gatlin 9.92

2. Christian Coleman 9.94

3. Usain Bolt 9.95

Pistte 16 dakika 18 saniye kaldı

Usain Bolt'un Dünya şampiyonaları ve olimpiyat oyunları kariyerinde pistte kaldığı toplam süre; 16 dakika 18 saniye

Üstünde ‘Barış ve Aşk’ yazan çıplak bir taraftar sahaya girdi

İngiltere'nin Londra kentinde devam eden Dünya Atletizm Şampiyonası'nda üstünde Peace+love (Barış ve Aşk) yazan çıplak bir taraftar sahaya girdi.

Sahaya çıplak giren taraftara güvenlik son anda müdahele etti. 100 metre tek başına koşan ve ismi açıklanmayan taraftarın, 100 metre finalinden önce bu eylemi yapması güvenlik zaafı olarak değerlendirildi. Bolt'un 100 metre finali koşacak olduğu dakikalarda yapılan eyleme müdahalede geç kalan güvenlik görevlileri eleştirildi. Sahaya çıplak giren taraftar polis otosuna bindirilerek stattan uzaklaştırıldı.

 

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Usain Boltjustin gatlinatletizm100 metreChristian Coleman

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