Usain Bolt'un Koronavirüs testi pozitif çıktı

Usain Bolt'un 34. yaş günü kutlaması için verdiği partiden sonra yaptırdığı Koronavirüs testi pozitif çıktı. dÜnlü atlet, 14 günlük karantinaya girdi.

​Bolt'un Jamaika'da 34. yaş gününü kutladığı partiden birkaç gün sonra Covid-19 testi yaptırdığı ve test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Bolt'un doğum gününe Manchester City'nin yıldız futbolcusu Raheem Sterling'in de katıldığı açıklandı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde partide çoğu kişinin maske kullanılmaması ve sosyal mesafeye özen gösterilmemesi dikkat çekmişti.