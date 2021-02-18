Usain Bolt, uluslararası bir müzik starı olmak istiyor

Sekiz olimpiyat altın madalya sahibi eski Jamaikalı atlet Usain Bolt, uluslararası bir müzik starı olmak istediğini açıkladı.

Bir döneme damgasını vuran eski olimpiyat ve dünya şampiyonu Usain Bolt, geçtiğimiz günlerde çıkardığı şarkıyla müzik piyasasına adım atmıştı.

Arkadaşı Nugent ‘NJ’ Walker ile stüdyoya giren Bolt’un, "Living The Dream" adlı şarkısına klip de çekilmişti. Geçtiğimiz ay yayınlanan klip, YouTube’da 459 bin görüntülenme aldı.

Jamaika’nın radyo kanallarından Zip 103 FM’e konuşan Usain Bolt, ülkesindeki müzik sektörüne hakim olmanın yanında uluslararası müzik piyasasına da girmek istediğini belirtti:

“Yeni ritimler üzerinde çalışıyoruz. Pandemi sürecinde olduğumuz için müziğin doğru zamanda piyasaya sürülmesi adına zaman harcadığımız hiçbir şeyi aceleye getirmiyoruz. Ayrıca üzerinde çalıştığımız bir EP var ve bu yüzden o da ilgi çekici bir şey olmalı. Biz sadece bu sektörde bir yer edinmeye ve insanların müzik konusunda şaka yapmadığımızı anlamalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Müzik konusunda ciddiyiz ve bunun için de zaman harcayacağız. Tıpkı atletizmde olduğu gibi müzikte de her şey çalışmak, kendini adamak ve zaman ayırmakla ilgili.”

Uluslararası müzik piyasasına girmek konusunda kararlı olduğunu gösteren Usain Bolt: “Orada olacağız. Kendimize ve ortaya çıkardığımız müziğe inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

2017 yılında atletizmden emekli olduktan sonra çeşitli alanlara yönelen Bolt; 2019’un başlarında spor hayatının sona erdiğini açıklamadan önce Norveç, Almanya ve Avustralya’daki bazı futbol takımlarıyla antrenmanlara çıkmıştı.

Sonrasında ticarete ve müziğe ilgi duyan Bolt, ülkesinin başkenti Kingston’daki gece kulüplerinde DJ’lik de yaptı.