Usain Bolt sosyal mesafe mesajını böyle verdi!

Dünya rekortmeni Jamaikalı eski atlet Usain Bolt, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uyulması gereken sosyal mesafe kuralına kendine has bir şekilde dikkat çekti.

Koronavirüs'ün yayılmasını engellemek amacıyla birçok ülkede uygulanan ve büyük önem taşıyan sosyal mesafe kuralına efsane atlet Usain Bolt'tan farklı bir yorum geldi.



Olimpiyat oyunlarında rakiplerine fark attığı bir yarışın foto finiş görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Jamaikalı rekortmen atlet, "Sosyal mesafe. Mutlu paskalyalar" ifadelerine yer verdi.



Öte yandan 33 yaşındaki Usain Bolt, Koronavirüs'le mücadele için ülkesi Jamaika'ya 500 bin Jamaika doları bağışta bulundu.