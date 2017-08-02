T24 LogoT24 Logo
Spor

Usain Bolt: Futbola başlamak için Mourinho'nun aramasını bekliyorum

"PES 18'de beni alanları pişman etmem"

02 Ağustos 2017 15:32

Atletizmi bırakmaya hazırlanan, şu anda dünyanın en hızlı koşucusu olan Usain Bolt, futbolu çok sevdiğini ve oynamak için Manchester United menajeri Jose Mourinho'nun telefonunu beklediğini söyledi.

Futbola ilgisi bilinen 30 yaşındaki Jamaikalı sprinter, PES 18'de beni tercih edenleri pişman etmem. Messi'ye rakip olmak nasıl olacak ben de merak ediyorum" diyerek futbola olan istediğini esprili bir ifadeyle dile getirdi.

Dünyaca ünlü koşucunun esprili teklifine, Kırmızı Şeytanlar'ın antrenörü Mourinho cephesinden henüz bir yanıt gelmedi.

ETİKETLER

Usain BoltJamaikasprinterfutbolabaşlamakistiyorummanchester unitedjose mourinhopes 18messirakip

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24