Usain Bolt: Futbola başlamak için Mourinho'nun aramasını bekliyorum

Atletizmi bırakmaya hazırlanan, şu anda dünyanın en hızlı koşucusu olan Usain Bolt, futbolu çok sevdiğini ve oynamak için Manchester United menajeri Jose Mourinho'nun telefonunu beklediğini söyledi.

Futbola ilgisi bilinen 30 yaşındaki Jamaikalı sprinter, PES 18'de beni tercih edenleri pişman etmem. Messi'ye rakip olmak nasıl olacak ben de merak ediyorum" diyerek futbola olan istediğini esprili bir ifadeyle dile getirdi.

Dünyaca ünlü koşucunun esprili teklifine, Kırmızı Şeytanlar'ın antrenörü Mourinho cephesinden henüz bir yanıt gelmedi.