Usain Bolt dört yarış için 1 milyon dolar alacak

Olimpiyat ve dünya şampiyonu rekortmen atlet Usain Bolt, şubat ayında Avustralya'da düzenlenecek olan Nitro Serisi yarışlarına katılacağını açıkladı.

Son olarak Rio Olimpiyat Oyunları'nda 3 altın madalya kazanan Jamaikalı sprinter, Avustralya'da 4 ayak üzerinden düzenlenecek yarışlara katılım için 1 milyon dolar ücret alacak.



Bolt'un en büyük rakibi ABD'li Justin Gatlin de aynı organizasyonda mücadele edecek.

Usain Bolt daha önce yaptığı açıklamada, 5-13 Ağustos 2017 tarihleri arasında Londra'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nın ardından emekliye ayrılacağını açıklamıştı.