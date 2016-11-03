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Spor

Usain Bolt dört yarış için 1 milyon dolar alacak

Usain Bolt'la birlikte Justin Gatlin de Nitro Serisi yarışlarına katılacak

03 Kasım 2016 17:12

Olimpiyat ve dünya şampiyonu rekortmen atlet Usain Bolt, şubat ayında Avustralya'da düzenlenecek olan Nitro Serisi yarışlarına katılacağını açıkladı.

Son olarak Rio Olimpiyat Oyunları'nda 3 altın madalya kazanan Jamaikalı sprinter, Avustralya'da 4 ayak üzerinden düzenlenecek yarışlara katılım için 1 milyon dolar ücret alacak.

Bolt'un en büyük rakibi ABD'li Justin Gatlin de aynı organizasyonda mücadele edecek.

Usain Bolt daha önce yaptığı açıklamada, 5-13 Ağustos 2017 tarihleri arasında Londra'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nın ardından emekliye ayrılacağını açıklamıştı.

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