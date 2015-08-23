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Spor

Usain Bolt bir kez daha Dünya Şampiyonu!

Dünya rekortmeni Usain Bolt, Justin Gatlin'in önce götürdüğü yarışı geriden gelerek kazandı

23 Ağustos 2015 19:46

Jamaikalı Usain Bolt, 15. Dünya Atletizm Şampiyonası'ndaki erkekler 100 metre finalinde elde ettiği 9.79'luk derecesiyle altın madalya kazandı. Çin'in başkenti Pekin'de 'kuş yuvası' olarak adlandırılan Ulusal Stadyum'da yapılan yarışta 2.'liği ABD'li Justin Gatlin kazandı.

Dünyanın merakla izlediği yarışta beklendiği gibi Bolt ve Gatlin kıyasıya bir rekabet içine girdi ve kazanan Bolt oldu.

9.74 ile sezonun en iyi derecesini elinde bulunduran Gatlin, iyi start alsa da Bolt yine arkadan gelerek yarışı kazanmayı başardı.

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