Usain Bolt, 9'ncu altınla olimpiyat kariyerini noktaladı

Rio Olimpiyat Oyunları'nda 100 ve 200 metrelerde altın madalya kazanan Jamaikalı atlet Usain Bolt, dün gece koşulan 4x100 erkekler finalinde de birinci oldu.

Pekin 2008 ve Londra 2012'deki 3'te 3 başarısını tekrarlayan 29 yaşındaki Bolt, toplam dokuz altının arından olimpiyat kariyerini noktaladı.

4x100 yarışında Bolt, Asafa Powell, Yohan Blake ve Nickel Ashmeade'den oluşan Jamaika takımı 37.27'lik dereceyle birinci oldu.

Bolt yarıştan sonra "İşte, en büyük benim." dedi.

Usain Bolt, 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ardından atletizmi bırakacağını açıklamıştı.

Bolt, bugüne kadar katıldığı bütün Olimpiyat koşularından altın madalyayla ayrıldı.