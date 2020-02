Üs bölgesinde görevli askere sürpriz doğum günü kutlaması

Emin BAL/ULUDERE (Şırnak), (DHA)-ŞIRNAK\'ın Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyü Karaçalı üs bölgesinde görevli Sözleşmeli Er Samet Demirel\'e, Ankara\'da yaşayan annesi Esma Demirel\'in sosyal medyadan ulaşarak yardım istediği AK Parti İlçe Başkanı Fikret Demir, özel izinle sürpriz doğum günü düzenledi. Doğum gününde annesiyle telefonda konuşan Demirel, mutluluk gözyaşı döktü.

Ankara\'da yaşayan Esma Demirel, AK Parti Uludere İlçe Başkanı Fikret Demir\'e Instagram hesabından ulaşarak, Uludere\'de görevli oğlu Sözleşmeli Er Samet Demirel\'in 7 Aralık\'ta doğum günü olduğunu belirterek, kendisinden yardım istedi. AK Partili Demir de Demirel\'e bölgesinde özel izinle doğum günü partisi düzenlenmesini sağladı. Üzerinde Samet Demirel\'in fotoğrafının bulunduğu bir pasta yaptıran AK Partili Demir, ilçe teşkilatıyla doğum günü partisine katıldı. AK Parti İlçe Başkanı Demir, anne Demirel\'in kendisine sosyal medya hesabından ulaştığını belirterek, \"Annemiz instagram hesabımızından bize ulaşarak, \'Başkan oğlum sizin orda görevli, 7 Aralıkta doğum günü var. Size para göndersem bir pasta alıp oğluma gönderebilir misiniz?\' diye sordu. Biz de anneye dedik ki \'senin içinde o burukluğu bırakmayacağız. Alacağım yanıma teşkilatımı, senin için o üs bölgesine çıkacağız, oğluna sürpriz bir doğum günü partisi yapacağız\' dedim. Şimdi buradayız, kardeşim iyi ki doğdun iyi ki varsın\" dedi.

AK Partili Demir daha sonra cep telefonuyla anneyi arayarak, \"Anneciğim şu an çocuğunun yanındayız. Sizin isteğiniz üzerine, sizi mutlu etmek adına teşkilatımı yanıma aldım ve şu an asker kardeşimin yanındayız. Sürpriz doğum günü partisi yaptık. Şu an yanımda. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla buraya geldik; \'Hiçbir annemizin içerisinde burukluk yaşatmayacaksınız, annelerimiz ne istiyorsa yapacaksınız\' demişti. Biz de bu vesileyle bugün buraya çıkıp kardeşimizin doğum gününü kutladık, büyük bir coşkuyla. Cumhurbaşkanımızın size de çok selamları var. Ellerinizden öpüyorum anneciğim sizi saygıyla selamlıyorum\" diye konuştu. Demirel de annesiyle telefonda konuştu.

Annesiyle telefonda konuşan ve zaman zaman mutluluk gözyaşlarını silen Sözleşmeli Er Samet Demirel de annesine, \"Annem ellerinden öperim. Sağolasın, Allah razı olsun. Çok mutlu oldum, hakkın ödenmez\" dediği görüldü. Buna karşılık anne Esma Demirel de, \"Ben de seni öpüyorum kuzum. Nasılsın, iyi misin? Kurban olurum sana\" dediği duyuldu.

FOTOĞRAFLI