Ürün Doğrulama ve Takip Sistemi bir kez daha ertelendi

Gül Kaba/İstanbul, 3 Ekim (DHA) GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ürün Doğrulama ve Takip Sistemi (ÜDTS) uygulamasına başlama tarihini 31 Aralık 2017 olarak değiştirdi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı internet sitesinde yayınlanan Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü duyurusunda, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği’nin 49. maddesinde yer alan “Bakanlık tarafından belirlenen ürün takip sisteminin uygulanacağı gıda veya gıda grupları ile uygulama süresi Bakanlık tarafından belirlenerek Bakanlık internet sitesinde yayımlanır” hükmünün bulunduğu anımsatıldı.

Söz konusu hüküm gereği hazırlanan Ürün Doğrulama ve Takip Sistemi’nin (ÜDTS), daha önce 2 Ekim 2017 olarak belirlenen uygulamaya son başlama tarihinin 31 Aralık 2017 olarak değiştirildiği vurgulanan duyuruda, bu tarihten önce piyasaya arz edilen ürünlerin raf ömrü boyunca piyasada kalabileceği kaydedildi. Duyuruya göre, ÜDTS, şu ürün gruplarında uygulanacak, “Takviye edici gıdalar, Bal, Enerji içecekleri, Siyah çay, Bitkisel sıvı yağlar, Bebek mamaları, formülleri, ek gıdalar.\"

\"ÜDTS TAMAMEN KALKMALI”

İstanbul, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Ürün Doğrulama ve Takip Sistemi’nin (ÜDTS) başlangıç tarihinin 31 Aralık’a ertelenmesini değerlendiren Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Genel Sekreteri İlknur Menlik, sektör olarak uygulamada yaşanacak olası sorunlar nedeniyle ÜDTS’nin uygulamaya geçilmeden tamamen kaldırılması gerektiğini söyledi.

“UYGULAMADA SORUN YAŞANACAK”

Sektör temsilcileri olarak kısa süre önce Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’yı ziyaretlerinde, sistemin uygulanması halinde yaşanacak olası sorunları, Bakan Fakıbaba’ya ilettiklerini bildiren Menlik, \"Yıllar önce duyurulan sistemin hazırlık aşamasında gıda sektörü paydaşlarının görüşleri alınmadı. Sistemin uygulanmasında ortaya çıkacak sorunları birebir yaşayacak sektör temsilcileri olarak, ziyaretimizde konuyu sayın Bakan’a detaylarıyla arz ettik. Sayın Bakan, sistem konusunda sektörün görüşlerinin de alınması talimatını vermişti. Bakanlığımızın bu yaklaşımla, ÜDTS uygulamasını ertelemesini olumlu buluyoruz. Sektör olarak beklentimiz, tağşiş, izlenebilirlik ve ürün güvenliğine katkı sağlamak amacıyla hazırlandığı belirtilen, ancak gerçekte amaca hizmet etmeyecek sistemin, uygulamaya girmeden kaldırılmasıdır\" ifadelerini kullandı.

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