Urumiye'de İran- Türkiye 'Hudut güvenliği' toplantısı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- TÜRKİYE ile İran arasında hudut güvenliği, hudutta yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin ele alındığı görüşmeler, İran\'ın Urumiye kentinde gerçekleştirildi.

Türkiye’yi temsilen Van Valisi Murat Zorluoğlu başkanlığındaki heyet, Hakkari’deki Esendere Sınır Kapısı’ndan İran’a geçti. İran heyet başkanı Urumiye Hudut Komiseri Ali Alipour ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Vali Zorluoğlu ile beraberindeki heyet, Sero Sınır Kapısı toplantı salonuna geçerek buradaki hudut görüşmelerine katıldı.Terör olayları, insan kaçakçılığı, diğer kaçakçılık türleri ve sınır güvenliği konularının görüşüldüğü toplantıda konuşan Vali Zorluoğlu, Urumiye Hudut Komiserliği ile en son 2010 yılında Van Valiliği toplantı salonunda 2\'nci Derece Hudut Komiserliği toplantısı düzenlendiğini, yeni bir toplantı gerçekleştirmek üzere İran heyetiyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vali Zorluoğlu,Van ve Urumiye illeri arasındaki sınırı kapsayan 15 kilometrelik sorumluluk alanında tesis edilen güven ortamının istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi ve doğrudan bölge insanın huzur ve refahına katkı sağlamasının son derece memnuniyet verici olduğunu belirterek, \"Ülkelerimiz arasında akit ve imza edilen anlaşma ve protokoller doğrultusunda hudut makamlarına yüklenen sorumlulukların bilinci ile mezkûr mıntıkada çıkan olayların ve ihtilafların karşılıklı anlayış içerisinde müzakere edilerek çözümlenmesini sevindirici bir durum olarak değerlendirmekteyiz. Tarihi ve köklü ilişkileri bulunan komşu iki ülke olarak, sahip olunan güven ortamına zarar veren unsurlardan arınabilmek için öteden beri var olan karşılıklı iş birliğinin ve bilgi paylaşımının artırılarak sürdürülmesi gerekmektedir\" dedi.

UYUŞTURUCUYA KARŞI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTIRILMALI

Vali Zorluoğlu, her iki ülke aleyhine bölücü ve yıkıcı faaliyetler içerisinde bulunan terörist grupların bertaraf edilmesi, ekonomi ve güvenliğe olumsuz etkisi olan kaçakçılık faaliyetlerinin önüne geçilebilmesine yönelik tedbirlerin daha da artırılması gerektiğine işaret ederek, “İran’ın uyuşturucu ile mücadelede hassas olduğunu biliyoruz. Ancak gerekli güvenlik tedbirlerinin artırılarak devam ettirilmesini istiyoruz. Sınırlarımızdan gerçekleştirilen kaçakçılığı önlemek için ilave güvenlik tedbirleri şarttır. Öte yandan, sınır ihlallerinde her iki ülke vatandaşlarının da sağ olarak yakalanması yönünde hareket edilmesi ve ilgili personelin bu doğrultuda eğitimlere tabi tutulması gerekmektedir. Biz Türkiye olarak, sınırlarımızda yaşanan olumsuzluklara karşı fiziki tedbirlerimizi artırmaya yönelik büyük bir çaba içerisindeyiz. Aynı şekilde İran’ın da fiziki tedbirler icra etmesi uygun olacaktır\" diye konuştu.

İran heyeti başkanı Albay Alipour da Türk heyetini Urumiye’de uzun bir aradan sonra ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, bundan böyle daha sık yapılmasını dilediği hudut makamları arası görüşmelerin, her iki ülke için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Hudut görüşmelerinin ilk günündeki toplantı sonrası Vali Zorluoğlu ve beraberindeki heyet, Urumiye Başkonsolosu Osman Peşmen’i resmi konutunda ziyaret etti. ikinci gün ise mutabakat metinlerinin imzalandı.

Vali Zorluoğlu\'na Başkale Kaymakamı Asım Çolak, Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Naci Akkaş, 6\'ncı Hudut Alay Komutanı Albay İlker Ertuğrul eşlik etti.

