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Spor

Beşiktaş Uruguaylı yıldızı borsaya bildirildi

Beşiktaş, Botafogo'da forma giyen olan Uruguaylı orta saha oyuncusu Nicolas Lodeiro ile görüşmelere başladığını borsaya bildirdi

22 Ocak 2014 13:07

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Uruguaylı futbolcu Nicolas Lodeiro'nun kiralanması için kulübü Botafogo ile görüşmelere başladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Nicolas Lodeiro'nun kiralanması için kulübü Botafogo ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Brezilya'nın Botafago takımında orta alanda hücuma dönük görev alan 1989 doğumlu Lodeiro, Uruguay Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

Nicolas Lodeiro kimdir

Marcelo Nicolas Lodeiro Benítez, Uruguaylı milli futbolcu. Şu an Botafogo kulübünün formasını giymektedir.25 yaşındaki Lodeiro, orta sahada hücumü yönelik oynuyor. Milli takımda da forma giyen Nicolas Lodeiro'nun Uruguay A Milli Takım formasıyla 24 maçta 3 golü var

Doğum: 21 Mart 1989 (25 yaşında), Paysandú, Uruguay
Boy: 1,73 m
Kilo: 69 kg
Kariyer başlangıç tarihi: 2007
Şu andaki takımları: Botafogo FR (Orta saha), Uruguay Millî Futbol Takımı (Orta saha)
Ebeveynleri: Afonso Lodeiro, Isabel Lodeiro

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